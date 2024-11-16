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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في انتشار وتراكم مياه الصرف الصحي بالحوامدية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

استجابت النيابة الإدارية لشكوى أحد المواطنين التي رصدها مركز الإعلام والرصد مساء يوم الخميس الماضي، من خلال مقطع فيديو مصور للشاكي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضرر فيه من انتشار وتراكم مياه الصرف الصحي حول أساسات العقار المقيم به بناحية مدينة الحوامدية، بما يؤثر على سلامة العقار ويشكل تهديدًا على قاطنيه.

النيابة الإدارية تحقق في شكاوى الصرف الصحي 

قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، برئاسة  المستشار عمرو الشرقاوى مدير النيابة، بتنفيذ تعليمات المستشار عبد الراضي صِدِّيق بتكليف المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية بسرعة الانتقال وفحص الشكوى؛ وتنفيذًا لذلك قامت لجنة من الوحدة المحلية بالانتقال لمكان العقار في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الجمعة، وأجرت معاينة شاملة للعقار على الطبيعة لتحديد الأعمال المطلوبة للإصلاح.

وصباح اليوم السبت استمعت وفاء طنطاوي وكيل النيابة لأقوال صاحب العقار والد الشاكي ولأقوال مدير إدارة المرافق بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، والذي قرر أنه تم عمل جسَّات وأخذ عينة من المياه ومخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التنسيق بين كافة الأجهزة والأطراف المعنية لإزالة أسباب الشكوى.

وبناءً عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة أعمال الصرف الصحي بالمنطقة وتقديم تقريرها للنيابة فور انتهاء أعمالها، وجارٍ استكمال التحقيقات

وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية ​مدينة الحوامدية أحواض الصرف الصحي

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