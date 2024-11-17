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حوادث

بدء نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه

اللواء اليمني، فيتو
اللواء اليمني، فيتو

بدأت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من الثلاثة المتهمين بإنهاء حياة اللواء اليمني حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة، على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام شنقًا والمؤبد.

إعدام المتهم الأول في قضية قتل اللواء اليمني شنقا

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر.م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "س.ع" 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ. ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

جدير بالذكر أن المتهمين الأول والثاني قد وصلوا لحضور جلسة استئنافهم على قتل اللواء اليمني حسن العبيدي

 

وكانت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرةالمنعقدة بزينهم، قضت في وقت سابق، بإعدام قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، والحكم بالمؤبد للمتهم الثاني، والحكم بالسجن 15 عاما للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة. 

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