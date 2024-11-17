الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي والشهادات المميكنة

الأحوال المدنية تنظم
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة فى المحافظات والمستشفيات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا  - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية). 

 

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة فى المحافظات والمستشفيات تستخرج بطاقة الرقم القومى والشهادات المميكنة
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة فى المحافظات والمستشفيات تستخرج بطاقة الرقم القومى والشهادات المميكنة
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة فى المحافظات والمستشفيات تستخرج بطاقة الرقم القومى والشهادات المميكنة
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة فى المحافظات والمستشفيات تستخرج بطاقة الرقم القومى والشهادات المميكنة

استخراج 5909 بطاقة رقم قومى و24721 مصدرًا مميكنًا في الدقهلية  

وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 5909 بطاقة رقم قومى، و24721 مصدرًا مميكنًا، وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 16 /11 /2024.

 كما واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،  (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل  (1255) بطاقة رقم قومى و(126) مصدرًا مميكنًا.   

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة فى المحافظات والمستشفيات

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 50 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 292 مواطنا ومواطنة.
 

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بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 368 مواطن ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 

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الاحوال المدنية المركز النموذجى لكبار السن تجديد بطاقات الرقم القومي قطاع الأحوال المدنية

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