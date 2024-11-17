الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

حريق يلتهم محتويات منزل من 3 طوابق في أسيوط

حريق منزل
حريق منزل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل مكون من 3 طوابق، والتهمت النيران محتويات المنزل.

 

حريق يلتهم محتويات منزل مكون من 3 طوابق

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغًا  بنشوب حريق فى منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة التكية بقرية أم القصور بمركز منفلوط، نتجية  تجدد خصومة  ثأرية قديمة بين عائلتين.

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ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين  بالفحص نشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق يسكنه 4 أشقاء والتهمت النيران محتويات المنزل، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حريق حريق منزل غرفة عمليات النجدة مديرية أمن اسيوط مركز منفلوط

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