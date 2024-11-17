حريق يلتهم محتويات منزل من 3 طوابق في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل مكون من 3 طوابق، والتهمت النيران محتويات المنزل.

حريق يلتهم محتويات منزل مكون من 3 طوابق

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغًا بنشوب حريق فى منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة التكية بقرية أم القصور بمركز منفلوط، نتجية تجدد خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين.

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق يسكنه 4 أشقاء والتهمت النيران محتويات المنزل، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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