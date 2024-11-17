ورشة تدريبية للكوارد الشرطية العربية حول حماية الأطفال من مخاطر استخدام الأجهزة الذكية

نظم المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول (حماية حقوق الأطفال من المخاطر الأمنية لاستخدام الأجهزة الذكية)، اليوم الأحد فى القاهرة.

ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول "حماية الأطفال من مخاطر استخدام الأجهزة الذكية "

وشارك في الورشة 204 من ممثلي وزارات الداخلية العربية (المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الإمارات العربية المتحدة -البحرين - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - سلطنة عُمان - دولة فلسطين - دولة قطر - دولة الكويت - الجمهورية اللبنانية - دولة ليبيا - جمهورية مصر العربية- المملكة المغربية - الجمهورية اليمنية) عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقد تناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها استعراض أشكال الجرائم التى تقع على الأطفال جراء الاستخدام السيىء للأجهزة الذكية والإنترنت، إلى جانب إلقاء الضوء على مخاطر ألعاب العنف الإلكتروني على الطفل والمجتمع، بالإضافة إلى إبراز جهود وزارات الداخلية العربية فى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.



وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف مدير المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية موضوع ورشة العمل نظرًا لزيادة الاعتماد على التقنيات التكنولوجية، وأن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضه للتأثيرات السلبية لهذه التقنيات خلال السنوات الأخيرة.

حيث أصبح استخدام الأطفال للأجهزة الذكية جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية من الهواتف الذكية إلى الأجهزة اللوحية، ويمكنهم من خلال ذلك الوصول إلى محتوى متنوع لكن هذا الوصول يأتى مع مخاطر كبيرة، مؤكدًا على أن استخدام الأطفال للأجهزة الذكية يتطلب توازنًا دقيقًا بين الإستفادة من التكنولوجيا وبين الحماية من المخاطر التي قد تنتج عن استخدامها، مستعرضًا جانب من تلك المخاطر.

ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية

كما تم خلال ورشة العمل عرض الفيلم الذي أعده المكتب العربي للتوعية الأمنية والاعلام وحقوق الانسان تحت عنوان (الأطفال وعالم الأجهزة الذكية) والذي تناول جانب من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الإلكتروني.

كما تم استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلًا من قِبل المشاركين سعيًا إلى الاستفادة من مختلف التجارب.



وفى نهاية ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات ومن أبرزها استكمال نهج تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارات المعنية بحماية حقوق الطفل مع وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية فى ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.. إلى جانب اعتماد المزيد من الخطوات التى تساهم فى تسهيل وتيسير وتطوير الإجراءات الخاصة بالقضايا الرقمية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية الإجتماعية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الأطفال.. بالإضافة إلى إطلاق المزيد من الحملات التوعوية الهادفة إلى تثقيف الأطفال والأسرة بمخاطر الفضاء الإلكترونى، كما تم الإتفاق على عقد المزيد من ورش العمل للوقوف على آخر المستجدات فى هذا المجال.

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