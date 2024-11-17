الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية تزوير

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري لجلسة 17 ديسمبر للحكم.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات 

وكانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إحالة عصام صاصا عصام صاصا وشقيقه عصام صاصا موقع فيتو

مواد متعلقة

القاضي لشقيق عصام صاصا في قضية التزوير: "إنت مش بتعرف تقرا وتكتب؟!"

عصام صاصا للقاضي في قضية التزوير: "معرفش حاجة عن التوكيل"

بدء نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه

النيابة تكشف تفاصيل واقعة المشرحة المهجورة في حلوان

تفاصيل صادمة في محاولة تعدي سائق على طفلة في حلوان

بدء جلسة استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

وصول عصام صاصا وشقيقه لحضور جلسة الاستئناف على حبسهما بتهمة التزوير

بعد قليل، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما
ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة لاعب كفر الشيخ

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية