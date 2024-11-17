الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه في قضية التزوير وشقيقه لمدة عام.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات 

كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إحالة عصام صاصا عصام صاصا وشقيقه عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا

مواد متعلقة

اليوم، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

غدا، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

حجز دعوى تطالب بمنع عرض برنامج شيخ الحارة للحكم 4 ديسمبر

للمرة الثانية، إحالة أوراق قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بكورنيش المعادي

بعد قليل، نظر استئناف المتهم بقتل جواهرجى بولاق على حكم إعدامه

أول قرار من النيابة ضد ربة منزل شوهت وجه زوجها في مصر القديمة

حبس عنصر إجرامى بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببنى سويف

الأكثر قراءة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

إسرائيل تبدأ خطة التخلص من نتنياهو، وضابط كبير متورط في إلقاء قنابل على منزله

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية