بعد قليل، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه في قضية التزوير وشقيقه لمدة عام.

إحالة عصام صاصا وشقيقه لمحكمة الجنايات

كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.