أخبار الفن اليوم: مهرجان الجونة يكشف موعد الجلسة الحوارية مع هند صبري.. رانيا يوسف تنضم لـ «موضوع عائلي».. وعبد الله الرويشد يصل الكويت بعد رحلة علاج في ألمانيا

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان مهرجان الجونة موعد الجلسة الحوارية مع الفنانة هند صبري.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موعد الجلسة الحوارية مع النجمة هند صبري، ضمن فعاليات المهرجان في دورته السابعة، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري، وحتى 1 نوفمبر المقبل.

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني الترند على منصات التواصل الاجتماعي وعلى مؤشرات البحث في موقع جوجل، وذلك عقب ظهورها بمقطع فيديو على طريقة البث المباشر متحدثه خلاله على شائعة زواجها، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك.





كشفت منصة شاهد عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي.





رثى الكاتب الدكتور مدحت العدل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي استشهد اليوم على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

حرصت الفنانة أحلام على توجيه اعتذار للفنانة شيرين عبد الوهاب لعدم تهنئتها بعيد ميلادها الـ44 الذي احتفلت به في الثامن من أكتوبر الجاري.

كشف الفنان السعودي محمد القس، كواليس تصوير مسلسل برغم القانون مع إيمان العاصي، والذي حقق نجاحا كبيرا، مؤكدا أن التصوير احتاج إلى 600 لوكيشن وهذا رقم كبير.





عفاف مصطفى، بكت الفنانة عفاف مصطفى، على الهواء، بسبب تجاهل نجوم في الوسط الفني لها على الرغم من دعمها ومساعدتها لهم في بداية مشوارهم.





نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان"، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 61 عامًا.

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الفنان التشكيلي فاهان تلبيان عن عمر ناهز الـ 61 عامًا.





وصل المطرب الكويتي عبد الله الرويشد إلى وطنه الكويت بعد رحلة علاج في الخارج استمرت طويلا.





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