أخبار الفن اليوم: مهرجان الجونة يكشف موعد الجلسة الحوارية مع هند صبري.. رانيا يوسف تنضم لـ «موضوع عائلي».. وعبد الله الرويشد يصل الكويت بعد رحلة علاج في ألمانيا
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان مهرجان الجونة موعد الجلسة الحوارية مع الفنانة هند صبري.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
مهرجان الجونة السينمائي يكشف موعد الجلسة الحوارية مع هند صبري بدورته السابعة
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موعد الجلسة الحوارية مع النجمة هند صبري، ضمن فعاليات المهرجان في دورته السابعة، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري، وحتى 1 نوفمبر المقبل.
اتهمها بالتسبب في انفصال ياسمين والعوضي، رضوى الشربيني ترد على تعليق أحد جمهورها
تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني الترند على منصات التواصل الاجتماعي وعلى مؤشرات البحث في موقع جوجل، وذلك عقب ظهورها بمقطع فيديو على طريقة البث المباشر متحدثه خلاله على شائعة زواجها، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك.
رانيا يوسف تنضم لفريق عمل مسلسل «موضوع عائلي»
كشفت منصة شاهد عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي.
مدحت العدل يرثي يحيى السنوار بكلمات مؤثرة
رثى الكاتب الدكتور مدحت العدل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي استشهد اليوم على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
أحلام تعتذر لشيرين عبد الوهاب لهذا السبب
حرصت الفنانة أحلام على توجيه اعتذار للفنانة شيرين عبد الوهاب لعدم تهنئتها بعيد ميلادها الـ44 الذي احتفلت به في الثامن من أكتوبر الجاري.
محمد القس: برغم القانون احتاج لـ 600 لوكيشن تصوير ومروحتش لدكتور نفسي (فيديو وصور)
كشف الفنان السعودي محمد القس، كواليس تصوير مسلسل برغم القانون مع إيمان العاصي، والذي حقق نجاحا كبيرا، مؤكدا أن التصوير احتاج إلى 600 لوكيشن وهذا رقم كبير.
عفاف مصطفى تبكي على الهواء بسبب نجمين بالوسط الفني (فيديو)
عفاف مصطفى، بكت الفنانة عفاف مصطفى، على الهواء، بسبب تجاهل نجوم في الوسط الفني لها على الرغم من دعمها ومساعدتها لهم في بداية مشوارهم.
وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان": نحات صاحب بصمة متفردة
نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان"، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 61 عامًا.
فاهان تلبيان، فنان تشكيلي أثر في المشهد الثقافي المصري بأعماله النحتية
رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الفنان التشكيلي فاهان تلبيان عن عمر ناهز الـ 61 عامًا.
عبد الله الرويشد يصل الكويت بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا (فيديو)
وصل المطرب الكويتي عبد الله الرويشد إلى وطنه الكويت بعد رحلة علاج في الخارج استمرت طويلا.
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