راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية لـ ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)

أحيا النجم راشد الماجد واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بمصر في دار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

 

حفل راشد الماجد في مصر 

وغنى راشد الماجد خلال الحفل أغنية عاش سلمان حيث إنه وجه رسالة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود.


ومن ناحية أخرى طرح الفنان راشد الماجد أغنية جديدة تحمل اسم “يا حرام”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وبعض منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد.


وتقول كلمات الأغنية:

يا حرام الدنيا دارت فينا

وانتهى كل اللي بيني وبينه 

يازماني كيف أرجعه؟

وعيني ما ضل بيها دمعة! 

والله لو ندري ولا حبّينا 

وطرح الفنان راشد الماجد مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية استحالة، وتضمن 14 أغنية متنوعة. 

وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "استحالة"، و"زانت بحبك"، و"بسكن الرياض"، و"أحد يدور لك خطأ"، و"ما قلت لي"، و"باختصار"، و"لا حياة لمن تنادي"، و"من ذكرتك"، و"مدي بساطي"، و"أبا تنفس"، و"خلي المحبة"، و"مابي قلبي"، و"دنيا الجمال"، و"على مقام الغلا"، وتعاون في الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء، منهم: الأمير بدر بن عبد المحسن، والأمير فهد بن خالد، والأمير سعود بن عبد الله، ونزار قباني، وعلي مساعد، وخالد المريخي، ومحمد بن فطيس، ومساعد الشمراني، وأحمد علوي، ودايم السيف.

