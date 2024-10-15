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ثقافة وفنون

عبد الله الرويشد يعلق على قرب عودته للكويت بعد رحلة العلاج: آه يا كثر اشتياقي

عبد الله الرويشد،
عبد الله الرويشد، فيتو

يعود الفنان الكويتي عبد الله الرويشد إلى وطنه الكويت بعد غد الخميس بعد رحلة علاج طويلة في الخارج.

وكتب عبد الله الرويشد معلقا على قرب موعد العودة لوطنه قائلا عبر حسابه على تويتر: وآه يا كثر اشتياقي ما بقى في صبري باقي.. اتخيل كيف لحظات التلاقي بأرضي بين أهلي وناسي.

 

أزمة صحية للفنان عبد الله الرويشد

 

وفي شهر يوليو الماضي أثار الفنان عبد الله الرويشد، قلق جمهوره، بعد ظهوره فى المانيا، لقضاء فترة علاجه، وهو على  كرسى متحرك.

 

وكشف خالد الرويشد نجل المطرب عبد الله الرويشد  في وقت سابق عن حالة والده الصحية، بعد تداول العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية.

وكتب خالد الرويشد على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس: نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالده وقال أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد.

وأضاف خالد الرويشد: الوالد حاليا يستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين ويرجي تحري الدقة والدعوات له بالشفاء العاجل.

كان الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تعرض لأزمة صحية مفاجئة وقتها، نُقل إثرها إلى المستشفى.

 

 

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