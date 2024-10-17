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ثقافة وفنون

عفاف مصطفى تبكي على الهواء بسبب نجمين بالوسط الفني (فيديو)

بكاء عفاف مصطفى،
بكاء عفاف مصطفى، فيتو

عفاف مصطفى، بكت الفنانة عفاف مصطفى، على الهواء، بسبب تجاهل نجوم في الوسط الفني لها على الرغم من دعمها ومساعدتها لهم في بداية مشوارهم.

 

أزمة نجوم الوسط الفني مع عفاف مصطفى

وقالت عفاف مصطفى  باكية، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "اليوم":"اتنين نجوم رجالة شغلتهم في بدايتهم ولما بقوا نجوم رفضوا يشغلوني".

 

ولفتت: "أنا باتمني الخير لكل الناس ولما بيكون عندي تصوير بكلم كل زملائي اللي بيعلموا مشاهد قليلة وربنا شاهد عليا إني باتصل عليهم وأقولهم تعالوا أعرفكم بالمخرج وزملائي بيتسكنوا قدام عيني باكون فرحانة، وأجيب معايا ناس كبيرة في السن وشباب وزميلات من أصحاب الأدوار الصغيرة، وللأسف أنا مفيش حد من النجوم عمل معايا كده ولكن اللي بعمله كويس ربنا بيكرمني بسببه".

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بكاء عفاف مصطفى 

وأكدت عفاف مصطفى: "اتنين سوبر ستار خذلوني وأنا وهما صغيرين عمرهم 16 و17 سنة كنت بساعدهم وأرشحهم في أدوار وعملت ما في وسعي علشان يشتغلوا وأوصلهم بالمخرجين لحد لما بقوا نجوم يخافوا يساعدوني علشان مفكرهمش بأيام السنكحة".

وتابعت باكية: "النجوم هي دلوقتي اللي بترشح الممثلين ويجيبوا القصة، والاتنين نجوم ستار طلبت منهم أكتر من مرة يرشحوني في أدوار يتجاهلوني". 


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