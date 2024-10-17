مدحت العدل يرثي يحيى السنوار بكلمات مؤثرة

رثى الكاتب الدكتور مدحت العدل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي استشهد اليوم على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

وكتب مدحت العدل في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: بمنتهي الألم والحزن نودع اليوم يحيى السنوار قائد حركة حماس.. يا فلسطين.. يا وطن الجرح والنضال، الأمل في الحرية وفي عودة الأرض وانتصار الحق، لا يزال ينبض فينا.. إنا لله وانا إليه راجعون.. الفجرُ آتٍ مهما زادت سحب الظلام.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح، وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير لها اليوم الخميس: إن عملية اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال يحيى السنوار

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة التي يشتبه بأنها جثة يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، وجاءت النتيجة إيجابية.