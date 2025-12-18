في ذكرى رحيل "هنادي السينما"، رحلة زهرة العلا من البطلة الثانية إلى قلوب الجماهير وشهادة ميلاد مزورة خدعة مخرج شهير لدخولها الفن

18 حجم الخط

زهرة العلا، فنانة رقيقة صاحبة ملامح أوروبية، حصرها المخرجون في أدوار صديقة البطلة الطيبة، فلم تخرج من الأدوار الثانوية، رومانسية في أدائها، لها نبرة صوت مميزة، وهي إحدى نجمات السينما الكلاسيكية، من أشهر أدوارها هنادي في فيلم "دعاء الكروان"، وفازت ستة من أفلامها في قائمة أفضل أفلام السينما المصرية، رحلت في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر عام 2013.

ولدت الفنانة الرقيقة زهرة العلا بحي محرم بك بالإسكندرية عام 1934، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى لظروف عمل والدها. عشقت الفن والتمثيل منذ صغرها وساعدها على ذلك صداقة والدها للفنان يوسف وهبي، حيث شاهدت مسرحياته وأعجبت بتمثيله.

يوسف وهبي يرفضها كممثلة

عندما تقدمت زهرة العلا ليوسف وهبي، وبالرغم من أنه كان صديقًا حميمًا لوالدها، فإنه رفض عملها بالتمثيل معه لصغر سنها، لكنه تعهد بتدريبها، أحبتها أمينة رزق وقدمتها إلى زكي طليمات، وكان عميدًا لمعهد المسرح، فألحقها بمعهد الفنون المسرحية بشهادة ميلاد مزورة لصغر سنها، فقدمت معه وهي طالبة مسرحيات: "البخيل"، و"بجماليون"، و"المتزحلقات"، وغيرها.

زهرة العلا



حصلت زهرة العلا على دبلوم معهد التمثيل عام 1954، وكانت الأولى على دفعتها، ومثلت في مسرحيات عدة منها "حورية من المريخ"، و"مريض بالوهم"، و"فتش عن المرأة"، و"7 فرخات وديك"، ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين، وشاركت معه في بعض بطولات أفلامه.

البداية مع عزيزة أمير

كانت بداية زهرة العلا مع السينما في فيلم "خدعني أبي" مع عزيزة أمير التي اكتشفتها وقدمتها إلى السينما، في أدوار صغيرة، إلا أن البداية الحقيقية لها بالسينما كانت مع فيلم "أنا بنت ناس". وبعد نجاحها في هذا الفيلم وصفها يوسف وهبي بالممثلة العالمية، وقدمت بعده ما يزيد على 120 فيلمًا، كان أشهرها فيلم "دعاء الكروان" في دور الفتاة الصعيدية هنادي، عرفت بعده بـ"هنادي السينما"، وأفلام "المرأة المجهولة"، "آمنت بالله"، "الغريب"، "سر طاقية الإخفاء"، "طريق السعادة"، "شريك حياتي"، "جميلة بوحريد"، "رد قلبي"، "الوسادة الخالية"، "في بيتنا رجل"، "أيامنا الحلوة"، وغيرها.

وكان آخر أفلام الفنانة القديرة زهرة العلا فيلم "أرض أرض" عام 1991، اعتزلت بعده الفن والجمهور، وكذلك الظهور في وسائل الإعلام والمهرجانات التي كانت متشوقة لمعرفة أخبارها.

أكثر أفلامها مع حسن الصيفي

تعاونت زهرة العلا مع مخرجين من مدارس فنية متنوعة، فقدمت أفلامًا مع صلاح أبو سيف وهنري بركات ويوسف شاهين والأخوين عز ومحمود ذو الفقار وحسن الإمام ونيازي مصطفى وعاطف سالم، وكان أكبر رصيد من الأفلام مع زوجها المخرج حسن الصيفي.

سنيدة البطلة في أدوارها

انحصر وجود زهرة العلا في أداء البطولة الثانية، وفي هذا تقول زهرة العلا: "أنا السبب في وضع نفسي سينمائيًا في تقديم الدور الثاني بعد أن قبلت تقديم البطولة المشتركة في الأفلام، وكان ذلك حبًّا في الشخصية التي سوف نقدمها، ورغم ذلك كنت أحصل على جوائز عن أدواري وصلت إلى سبع جوائز، كما أنني طوال عملي السينمائي وحتى التلفزيوني لا يهمني مساحة الدور قدر ما يهمني الشخصية التي أؤديها وقيمة الدور نفسه في الرواية، لذلك كانت أعمالي كلها بطولة مشتركة مع أخريات، ورغم ذلك حصلت أدواري على العديد من الجوائز".



في مرحلة ما اتجهت زهرة العلا الى الدراما فقدمت أكثر من 50 مسلسلًا كان أشهرها وأول أعمالها مسلسل بنت الحتة، إني راحلة، وآخر أعمالها مسلسل الزوجة آخر من يعلم.

الفنانة زهرة العلا



تزوجت زهرة العلا من الفنان صلاح ذو الفقار وتم الانفصال بعد عام واحد، ثم كان الزواج الأخير من المخرج حسن الصيفي، واستمر زواجهما 45 عامًا، وأنجبت منه ابنتين هما: أمل والمخرجة منال الصيفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.