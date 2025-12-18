الخميس 18 ديسمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، يسدل الستار اليوم الخميس على منافسات بطولة كأس العرب، المقامة في قطر بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

وتقام اليوم المباريات التالية:

الإمارات × السعودية (مباراة المركز الثالث) - 1 ظهرًا | بي إن سبورت المفتوحة.

الأردن × المغرب (النهائي) - 6 مساء - بي إن سبورت المفتوحة.

 

ذكريات سيئة تحاصر الإمارات

ويدخل منتخب الإمارات مباراة المركز الثالث بذكريات سيئة، تعود إلى خسارته أمام منتخب الكويت في مواجهة الميدالية البرونزية ببطولة كأس العرب قبل 27 عامًا، وتحديدًا عام 1998.

وفي مواجهة المركز الثالث ببطولة كأس العرب نسخة عام 1998، خسر المنتخب الإماراتي برباعية مقابل هدف أمام نظيره منتخب الكويت، وجاء هدف الإمارات الوحيد عن طريق لاعبه محمد علي.

 

إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبًا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.
أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

