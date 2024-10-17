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خارج الحدود

اغتيال السنوار، إسرائيل تنشر نتائج تحليل DNA وصورا لتأكيد صحة الواقعة

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

اغتيال السنوار، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح، وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير لها اليوم الخميس: إن عملية اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال يحيى السنوار 

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة التي يشتبه بأنها جثة يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، وجاءت النتيجة إيجابية.

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى مشاورات أمنية عاجلة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجموعة من الصور زعم أنها تظهر جثة يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد استهدافه فى قطاع غزة.

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هيئة البث الإسرائيلية تكشف حقيقة اغتيال السنوار

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جيش الاحتلال يفحص احتمال مقتل يحيى السنوار في غزة

 

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