الفنون التشكيلية تنعى الفنان فاهان تلبيان

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الفنان التشكيلي فاهان تلبيان.



ونعى قطاع الفنون التشكيلية وفاة الفنان التشكيلي فاهان تلبيان في بيان، كالآتي:

"بقلوب يعتصرها الحزن ينعي قطاع الفنون التشكيلية الفنان فاهان تلبيان الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

وبالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن العاملين يتقدم الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع لأسرة الفنان وللحركة الفنية بأصدق مشاعر التعازي في الفقيد العزيز الذي مثل خبر رحيله صدمة مفجعة لكل الوسط التشكيلي ولكل أصدقائه الذين عرفوه طاهر الروح، نقي القلب.. ورغم ما نشعر به من صدمة وحزن لا يسعنا سوى أن نتضرع للمولى أن يُلهمنا وذويه وأصدقاءه الصبر على فراقه."

الفنان فاهان تلبيان

فاهان تلبيان هو فنان تشكيلي مصري من أصول أرمينية، ولد في 20/ 10/ 1963، وحصل على بكالوريوس تربية فنية تخصص نحت من جامعة حلوان عام 1988، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وحصل على جائزة صالون الشباب السادس 1994، جائزة ثانية صالون الشباب التاسع 1997، وله مقتنيات فنية بمتحف الفن المصري الحديث.