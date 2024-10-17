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ثقافة وفنون

مهرجان الجونة السينمائي يكشف موعد الجلسة الحوارية مع هند صبري بدورته السابعة

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موعد الجلسة الحوارية مع النجمة هند صبري، ضمن فعاليات المهرجان في دورته السابعة، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري، وحتى 1 نوفمبر المقبل. 

الجلسة الحوارية مع هند صبري 

وعن اللقاء جاء في بيان المهرجان: “عند الحديث عن أبرز مواهب وصناع السينما العربية وروادها، لا يمكن إغفال هند صبري. منذ دورها البارز في الفيلم التونسي الشهير “صمت القصور” (1994)، لم تكتفِ هند فقط بشهرتها كممثلة بارزة، بل امتدت مواهبها لتشمل الإنتاج أيضًا.

 مع كل مشروع جديد، تمكنت هند من صنع مكانة مميزة لنفسها، محققة العديد من النجاحات التجارية والنقدية على حد سواء”. 

 

وتابع: “انتظروا هذا الحديث الشيق مع هند صبري في 27 أكتوبر الساعة 11 صباحًا، بإدارة خبير المهرجانات والصناعة شادي زين الدين". 

مهرجان الجونة السينمائي 

 ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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