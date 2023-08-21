عفاف مصطفى بعد رفض رامي إمام السماح لها بزيارة الزعيم: عايزين ننفى شائعة الزهايمر

عادل إمام، كشفت الفنانة عفاف مصطفى، عن رفض المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، طلبها بزيارة الزعيم ورؤيته والاطمئنان علي حالته الصحية في منزله.

تجاهل رامي إمام

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "أرسلت العديد من الرسائل لرامي إمام للسماح لي بزيارة الزعيم ولكنه تجاهلها ولم يرد عليها".

حب الزعيم عادل إمام



وتابعت: "مفيش حد مبيحبش الفنان عادل إمام وهو رمز كبير لنجوم الكوميديا وله مواقف عظيمة معايا ومع زملائي وعلشان كده انا متمسكة أقابله وأشوفه".



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زيارات عادل إمام في منزله

وقالت: "أنا على علم بزيارات بتحصله وعلشان كده حاسة أن مش شيء صعب أزوره في البيت وهو راجل مضايف وحبوب وبيحب اللمة حواليه، وحاسة إنه اتحرم من زيارة المحبين له".



جمهور عادل امام

وتابعت: "انا بنكش رامي إمام علشان عايزة اشوف عادل إمام وبطلب اشوفه ومش باحثة عن التريند، عادل امام مش ملك أسرته وبس ولكن ملك زملائه وجمهوره وعلشان ميطلعش عليه شائعات مغرضة إن عنده الزهايمر، معندهوش الزهايمر وهو بكامل صحته ووعيه ومعندهوش الزهايمر بدليل مكالمته مع شريف عامر".



تصريحات مادلين طبر

وكانت الفنانة مادلين طبر، أدلت بتصريحات اعتبرها البعض مسيئة لأسرة الزعيم عادل إمام، طالبتهم فيه السماح له بالظهور، الأمر الذي دفع نقيب الممثلين أشرف زكى للتدخل والتعليق على الواقعة، فيما هدد آخرون بمقاضاتها نظرا لتحريض على اقتحام مسكن الزعيم للإطمئنان على صحته، بعدما اعتبرت زيارة يسرا ولبلبة، منزل الزعيم للاحتفال بعيد ميلاده اقتحام، وطالبت بتكراره للاطمئنان على عادل إمام فى ظل امتناع أفراد أسرته عن الرد على الاتصالات التليفونية.

وأوضحت مادلين طبر، في بيان صادر عنها أمس، عدم تعمده الاساءة لعائلة عادل إمام، وقالت: "كل ما ورد مني هو تعبير جامح في حب الزعيم، وشوق لرؤيته".

وأضافت: "البعض اتخذ من كلمتي، سببًا لكي يهاجمني"، متساءلة "لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

وتابعت: "كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرة الزعيم، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح.

واختتمت قائلة: "وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

وكانت مادلين طبر، أدلت بتصريحات إعلامية، طالبت فيها أسرة الزعيم عادل إمام بـ"الإفراج عنه" والسماح له بالخروج وحضور تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح، وتسهيل التواصل معه.