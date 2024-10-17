وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان": نحات صاحب بصمة متفردة

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان التشكيلي "فاهان تلبيان"، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 61 عامًا.

وقال وزير الثقافة: "فقدت الساحة الفنية التشكيلية المصرية والعربية، اليوم، فنانًا متميزًا، ترك بصمة واضحة في مجال النحت، حيث كان الفنان "فاهان تلبيان"، رمزًا للإبداع والتميز، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية النحتية التي أثرت المشهد الثقافي المصري والعربي".

فاهان تلبيان

ولد الفنان المصري ذو الأصول الأرمينية "فاهان تلبيان" في 20 أكتوبر 1963، وحصل على بكالوريوس تربية فنية، تخصص نحت، من جامعة حلوان عام 1988، وكان عضوًا نشطًا في نقابة الفنانين التشكيليين، وحصل على العديد من الجوائز والتقديرات، من بينها: "جائزة صالون الشباب السادس عام 1994، جائزة ثانية من صالون الشباب التاسع عام 1997".