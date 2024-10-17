محمد القس: برغم القانون احتاج لـ 600 لوكيشن تصوير ومروحتش لدكتور نفسي (فيديو وصور)

كشف الفنان السعودي محمد القس، كواليس تصوير مسلسل برغم القانون مع إيمان العاصي، والذي حقق نجاحا كبيرا، مؤكدا أن التصوير احتاج إلى 600 لوكيشن وهذا رقم كبير.

وقال محمد القس خلال لقائه مع “فيتو”:" أنا أعتبر دور الشر الذي قدمته ليس مجازفة بالنسبة لي مطلقا، وأظن هذه النوعية من الأدوار ليست مجازفة وكل ما في الأمر هو رحلة، مشيرا:" كل شخصية بنلعبها بتكون رحلة بنعيشها".

وأكد القس أنه لم يلجأ مطلقا إلي طبيب نفسي، باعتباره أنه قدم شخصية معقدة نفسيا من خلال مسلسل برغم القانون، معلقا:" الموضوع ببساطة أن وانت بتمثل بتستحضر مواقف حصلت أمامك بالفعل، مش هقول أني لجأت لدكتور نفسي ودخلت قوقعة معنديش الكلام دا.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.