رانيا يوسف تنضم لفريق عمل مسلسل «موضوع عائلى»
كشفت منصة شاهد عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي.
وانضمت النجمة رانيا يوسف لقائمة أبطال الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" المقرر عرضه قريبا بالمنصة الرقمية.
كذلك انضمت الفنانة الشابة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء، وقد بدأت بالفعل تصوير مشاهدها.
أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣
ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العقد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.
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