اتهمها بالتسبب في انفصال ياسمين والعوضي، رضوى الشربيني ترد على تعليق أحد جمهورها

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني الترند على منصات التواصل الاجتماعي وعلى مؤشرات البحث في موقع جوجل، وذلك عقب ظهورها بمقطع فيديو على طريقة البث المباشر متحدثه خلاله على شائعة زواجها، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك.

رضوي الشربيني

وتحدثت الشربيني خلال الفيديو حول حقيقة هذه الشائعة التي لا يزال يرددها عدد كبير من محبيها وتداولتها الأخبار بشكل كبير مؤخرًا، حيث ردت على ذلك قائلةً: "أنا لو هتجوز هعلن ده أنا حبيت أقول للهبيدة أكيد لا أنا متجوزتش، لدرجة إنهم حطوا صورتي مع شقيقي وبتقولوا ده خطيبي الإماراتي، صراحة مستغربة من اللي بيتعمل ده، حبيت أقول لجمهوري اللي بيسعد قلبي شكرا ليكم إنكم بتدفعوا عني بالشكل ده، وأنتم أحلى حاجة حصلت في حياتي".

وتابعت مداعبة جمهورها قائلة: "أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف، يا جماعة لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي مش كدة، أنا متجوزتش حد عنده أطفال بالمناسبة زي ما أحد الجمهور قال كدة".

انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز

وعن تعليق أحد متابعينها بأنها تزوجت وجعلت ياسمين عبد العزيز تنفصل عن العوضي: "أنتم عندكم مشاكل أكيد عشان تفكروا بالشكل ده".

وعن خطوتها الجديدة في الإعلام قالت: "أنا حاليا في استراحة محارب، وحبيت إني أكون معاكم هنا على السوشيال ميديا، ولسه مستقرتش على اختيار الخطوة الجديدة، وأما يحصل ده أكيد هعلن لكل اللي بيحبوني".

وكانت رضوى الشربيني قد ظهرت مؤخرًا بصورة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلةً: "أختى وحبيبتى وصحبتى"، ولاقت الصورة تفاعل جماهيري كبير، خاصة بعدما ظهرت حالة الصداقة الكبيرة بين النجمين.

كانت قد طلبت الإعلامية رضوى الشربيني، إنهاء تعاقدها مع إدارة قناة cbc سفرة، بعد نجاحات عديدة حققتها من خلال برنامجها الشهير هي وبس، الذي يحظى بنسبة متابعة وجماهيرية كبيرة، وأكدت في تصريحات صحفية أنها تتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ومجلس إدارتها على كل ما قدمته لها طوال فترة تعاونها مع قناة cbc سفرة من خبرة ومهارات، وكذلك لبيتها قناة cbc سفرة وكل القائمين عليها والعاملين بها، وتمنت لهم كل التوفيق والنجاح.