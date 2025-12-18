ضبط مخازن أغذية فاسدة وزيوت غير صالحة للاستهلاك بالوراق

18 حجم الخط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة للتصدي للمخالفات وحماية صحة المواطنين، حيث شنت رئاسة حي الوراق حملة قوية استهدفت القضاء على الأنشطة غير القانونية والكيانات المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة العامة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل الحاسم مع المخالفين.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن ضبط عدد من المخازن غير المرخصة، شملت: مخزنًا لتدوير زيوت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخزنًا لتصنيع جبن موتزاريلا غير صالحة للاستهلاك، ومخزنًا يحتوي على لحوم وفراخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتها للجهات المختصة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد الراضي رئيس حي الوراق، وبمشاركة هيثم محمد سكرتير عام حي الوراق، وأشرف هريدي نائب رئيس الحي، وبمتابعة كل من عبد الفتاح مراد مدير المتابعة، ومصطفى الوزير مدير الإشغالات، وتوفيق يوسف مدير تراخيص المحلات، إلى جانب مجموعة العمل المرافقة.

استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي

وأكدت رئاسة حي الوراق استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تخالف القوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة، وتحقيقًا للانضباط وحماية المواطنين.

