أخبار الحوادث اليوم: استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوى الإعاقة البصرية مجانا... تطور جديد فى قضية إمام عاشور.. وحكم لصالح إسلام البحيرى في اتهامه بـ شيك بدون رصيد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوى الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع .

فى ضربة أمنية حاسمة؛ نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "القاهرة – الإسكندرية" تخصص نشاطهم الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 70 مليون جنيه.

نظمت أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (الأمن والسلامة فى بيئة العمل الميدانى الخطرة – التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين) بإجمالي 47 متدربا ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 24 دولة.. وذلك خلال الفترة من 31/8/2024 حتى 10/10/2024.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية – المنيا - الغربية)، من ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة الدراجات النارية وماكينات الرى.

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل، من ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" بالشرقية تخصصوا فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

قضت محكمة مستأنف حدائق القبة رفض المعارضة المقدمة من التيك توكر كروان مشاكل؛ وقضت بتأييد حبسه 3 أشهر في قضية سلاح أبيض.

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

قررت محكمة مستأنف المقطم، اليوم، حجز الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، بعد تسريبه محادثات خاصة بها، على حكم حبسه لمدة عام، لجلسة 29 أكتوبر الجاري.

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، خلال مرافعته دفاعا عن لاعب الكرة إمام عاشور، المتهم بالتعدي على فرد أمن مول: إن واقعة التعدي لم تثبت، بحسب تحقيقات النيابة، أن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعثر، لافتا إلى أن التقرير الطبي للقضية أشار إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق، وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، ووقع مغشيًّا عليه دون أن يلمسه إمام عاشور.



أغلقت الأجهزة الأمنية نادي صحي بدائرة قسم شرطة العجوزة يستغله مجموعة من الخارجين عن القانون في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

شهدت محافظة أسيوط صباح اليوم السبت حادثا مروعا، أودى بحياة 3 أشخاص، بينما أصيب 10 آخرين.

لقى عنصر إجرامى مصرعه وضبط آخر خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية؛ وذلك أثناء اقتحام بؤرة لتجارة المخدرات.

قضت محكمة أكتوبر بتأجيل محاكمة إمام عاشور في اتهامه بالاعتداء على فرد أمن مول شهير للنطق بالحكم السبت القادم، ١٩ اكتوبر.

قررت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، انقضاء محاكمة إسلام بحيري بالتصالح في اتهامه في قضية شيك دون رصيد في أكتوبر.









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