ضبط 3 شركات في الشرقية بتهمة النصب على راغبى العمل بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل، من ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" بالشرقية تخصصوا فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "غير المرخصة" كائنة بمحافظة الشرقية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "ملغى ترخيصها" له معلومات جنائية)، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- صور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج – عقود اتفاق للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر – هاتف محمول).





كما تم ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية)، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- عدد من طلبات التوظيف خارج البلاد- مجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة- هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").



وجرى ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية)، وعثر بداخل الشركة على (مجموعة من عقود الاتفاق والعمل- عدد من جوازات السفر لراغبى السفر للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه– هاتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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