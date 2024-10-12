29 أكتوبر، الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي

قررت محكمة مستأنف المقطم، اليوم، حجز الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، بعد تسريبه محادثات خاصة بها، على حكم حبسه لمدة عام، لجلسة 29 أكتوبر الجاري.

كانت محكمة جنح المقطم، قد قضت بتأييد حبس المتهم بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، بعد تسريبه محادثات خاصة بها، لمدة عام.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالفنانة ريم البارودي

وحضر المحامي ياسر قنطوش، دفاعا عن الفنانة ريم البارودي، في جلسة محاكمة المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالفنانة، ونشره محادثات خاصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بنقل محادثات خاصة عبر تطبيق "واتساب"، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها؛ مما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.