السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

تأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 3 أشهر في قضية سلاح

كروان مشاكل
كروان مشاكل

 قضت محكمة مستأنف حدائق القبة رفض المعارضة المقدمة من التيك توكر كروان مشاكل؛ وقضت بتأييد حبسه 3 أشهر في قضية سلاح أبيض.

وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته فى قيامها بالتمثيل معه فى فيديوهات التيك توك.

وقالت زوجة شقيقه في البلاغ، إن كروان مشاكل اعتدى عليها ما أسفر عن إصابتها بسحجات بالصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على كروان مشاكل، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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