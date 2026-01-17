اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة 2026

18 حجم الخط

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2025–2026، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة لضمان انتظام اللجان وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.



وأكدت المديرية أن اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 سيتم تشديد المتابعة على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتوفير أجواء هادئة تساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.



متابعة ميدانية وانتظام اللجان

وأوضح مسؤولو مديرية تعليم الجيزة أن قيادات المديرية والإدارات التعليمية المختلفة سيقومون بعمل بجولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في اليوم الأول، والتأكد من توافر جميع التجهيزات داخل اللجان، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على انتظام الامتحانات.



كما تم تأكيد وجود الزائرات الصحيات داخل المدارس، والتشديد على تطبيق التعليمات الخاصة بالأمن والانضباط، مع توفير بيئة آمنة للطلاب خلال فترة الامتحانات.



تعليمات مشددة ومنع الغش

وشددت المديرية على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، بما في ذلك السماعات أو الساعات الذكية، مع تطبيق القوانين المنظمة لمكافحة الغش، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



كما أكدت ضرورة التزام الطلاب بتعليمات الملاحظين ورؤساء اللجان، وعدم إثارة الشغب أو الخروج عن النظام داخل أو خارج اللجان.



وأشارت مديرية تعليم الجيزة إلى أن الامتحانات تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات والتعامل الفوري معها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.