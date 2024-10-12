السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوى الإعاقة البصرية مجانا ولمدة أسبوع

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على  استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوى الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع .

تحرير 25 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى القاهرة والإسكندرية

الاحتفال بـ اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

وبمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء  الموافق 15 اکتوبر 2024  وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع لاسيما الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والتأكيد على تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية لهم ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة سيتم استخراج ( الأوراق الثبوتية - وثائق السفر. تصاريح العمل ) للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بالمجان اعتبارا من يوم ٢٠٢٤/١٠/١٥ ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية ).

 

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استخراج الأوراق الثبوتية قطاع حقوق الإنسان ذوي الاعاقة البصرية اليوم العالمى للمكفوفين اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

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