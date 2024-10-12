أسبوع ساخن جدا في المحاكم.. جلسات كروان مشاكل وإسلام البحيري وإمام عاشور اليوم.. والنظر في واقعة سحر مؤمن زكريا الثلاثاء المقبل

تواصل المحاكم الجنائية الأسبوع الجاري مداولة عدد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام.

وترصد فيتو أبرز القضايا التي ستعقد جلساتها خلال أيام الأسبوع الجاري.

محاكمة كروان مشاكل

تنظر جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم السبت، استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 شهور في قضية حيازة سلاح أبيض.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل التيك توكر أحمد علي، المعروف إعلاميًا بـ"كروان مشاكل"، في اتهامه بضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما.

كان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وتحرر محضر بالواقعة.

من جهة أخرى حددت محكمة الاستئناف، جلسة 9 نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة.

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، جلسة محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد.

محاكمة اسلام بحيري في قضية شيك دون رصيد

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إسلام البحيري في اتهامه بقضية شيك دون رصيد.

المتهم بدهس شاب أمام قاعة أفراح بأوسيم

كما تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على أحد الأشخاص ودهسه بسيارته، في منطقة أوسيم، وذلك انتقامًا منه لرشه بعض قطرات المياه دون قصد على سيارته.

المتهمون في واقعة مؤمن زكريا

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الثلاثاء المقبل، محاكمة المتهمين في واقعة فبركة واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا.

استئناف طبيب روض الفرج المتهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة

تنظر محكمة الجنايات المستأنفة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، الخميس المقبل، جلسة استئناف قضية طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع 99 سيدة، على حكم الإعدام الصادر ضده.

محاكمة السائق المتهم بقتل مهندس بالتجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء المقبل، محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر، داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.