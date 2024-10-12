السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالإسكندرية والمنيا

ضبط 3 تشكيلات عصابية
ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية – المنيا - الغربية)، من ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة الدراجات النارية وماكينات الرى.

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ضبط 5 لصوص لسرقة خزينة شركة فى سيدى جابر 

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل وحدة سكنية ملك (شريك بإحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.

واعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق كسر باب الشقة والدلوف لداخلها وسرقة المبلغ المالى، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

سقوط عصابة المنيا لسرقة الدراجات النارية 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

واعترفوا بارتكابهم (20 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأقروا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيىء النية" (4 أشخاص) تم ضبطهم، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها. 

سرقة ماكينات الري والجرارات الزراعية بالغربية 

 ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، فى  ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص ) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الجرارات الزراعية وماكينات الرى باستخدام "دراجة نارية، تروسيكل بدون لوحات معدينة ".

وعثر وبحوزتهم "بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات".. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد (9 وقائع سرقة)، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وكذا ضبط (الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى الوقائع). 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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