محافظ أسيوط يشهد الدورات التدريبية لفريق دعم التكتلات الاقتصادية (صور)

شهد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حفل ختام الدورات التدريبية لفريق مدربين دعم التكتلات الإقتصادية التابع لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتسليم شهادات إتمام تدريب فريق مدربين دعم وبناء القدرات المهنية والفنية والارشادية "TOT"، وذلك في إطار بدء التنفيذ الفعلي لخطط مكون التكتلات الاقتصادية (تكتل الرمان – وتكتل النباتات الطبية والعطرية).

يأتي ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الإقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

حيث أقيم الحفل بفندق الوطنية بحي شرق مدينة أسيوط بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وخالد عباس ممثل وزارة التنمية المحلية ومسئول التكتلات ببرنامج تنمية الصعيد والدكتور يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومسئولي التكتلات بالوحدة التنفيذية أحمد أبوحطب ووفاء محروس وعبداللطيف عبدالمنعم ومحمد عبدالعظيم.

محافظ أسيوط يتفقد معرض منتجات الرمان وعصير الرمان



بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط معرضًا لمنتجات الرمان وعصير الرمان وبذور الرمان ومقشر الرمان واستمع المحافظ إلى شرح وافى من منتجي الرمان وعسل النحل بأنواعه المختلفة والنباتات الطبية والعطرية بمختلف الأنواع.

تسليم شهادات لـ70 متدربا للتكتلات الاقتصادية بأسيوط



وفي كلمته خلال حفل تسليم الشهادات أكد المحافظ أن تلك التدريبات التي تمت على مدار سنتين لـ70 متدربا للتكتلات الاقتصادية (الرمان –النباتات الطبية والعطرية) بواقع 35 لكل تكتل تأتي في إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمختلف المحافظات بمتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية للعمل على تأهيل الكوادر في مجال التنمية الاقتصادية وتدريب مدربين على دعم وبناء القدرات التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية.



وأشار أبوالنصر إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتركيزه على تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعظيم الإستفادة منها في تنفيذ العديد من المشروعات والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة ووضع خطة لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لخطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الاقتصادية والزراعية في المعارض الداخلية والخارجية في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات.



وفى ختام الحفل سلم المحافظ شهادات إتمام التدريب لفريق مدربين دعم وبناء القدرات المهنية والفنية والإرشادية "TOT" لتكتلات الرمان والنباتات الطبية والعطرية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات والدعم والمتابعة المستمرة للتكتلات الاقتصادية والزراعية في المحافظة والتي يعمل بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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