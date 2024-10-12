القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالقليوبية ومصرع عنصر وضبط آخر

لقى عنصر إجرامى مصرعه وضبط آخر خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية؛ وذلك أثناء اقتحام بؤرة لتجارة المخدرات.

كانت معلومات أكدتها تحريات البحث الجنائى بالقليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام عنصريين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب.

وكشفت التحريات، قيام عنصريين إجراميين شديدى الخطورة بإدارة بؤرة إجرامية بقرية ناى بدائرة المركز، متخذين قرية ناى مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت أجهزة الأمن مكان اختباء المتهمين، وضم فريق العمل العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة والمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب محمد ياسين وعمرو رضوان ومحمد المغربي معاونى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب برئاسة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية وتحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وأثناء الاقتراب من مكان اختباء المتهمين بادرا بإطلاق وابل من الرصاص فتم مبادلتهم وتم اسكات مصدر النيران ولقى عنصر إجرامى مصرعه وتم ضبط الآخر.

وعثر على مواد مخدرة مختلفة الأنواع منها حشيش وهيروين وآيس وأسلحة نارية بندقية آلي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات تستخدم علي الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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