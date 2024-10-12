السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

يمثلون 24 دولة، تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة 

تخريج دورتين تدريبيتين
تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية، فيتو

 نظمت أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (الأمن والسلامة فى بيئة العمل الميدانى الخطرة – التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين) بإجمالي 47 متدربا ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 24 دولة.. وذلك خلال الفترة من 31/8/2024 حتى 10/10/2024.
 

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وحضر الحفل مدير كلية التدريب والتنمية، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من ضباط كلية التدريب والتنمية.. حيث نقل لهم مدير كلية التدريب والتنمية خلال كلمته التى ألقاها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقًا لفعالية أدائهم أثناء الإضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.. لاسيما وقد إرتكز برنامج الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب النظرى والعملى لضمان إكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة فى مجال حفظ السلم والأمن.

تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة 

ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.
وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

 كما أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل الدورات ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.
 

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