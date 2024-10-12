ضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى القاهرة والإسكندرية

فى ضربة أمنية حاسمة؛ نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "القاهرة – الإسكندرية" تخصص نشاطهم الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 70 مليون جنيه.



بقيمة 70 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى يدير مصنع لتصنيع الترامادول

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة والمنشطات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من محافظتى (القاهرة – الإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (أكثر من 170 ألف قرص مخدر ومؤثر – كمية لمخدر الحشيش – أكثر من 210 آلاف قرص وعبوة" منشطات" - 50 كيلو جرام بودرة "ترامادول" – كميات من المواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع والتعبئة والتغليف – سيارتين)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها.







وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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