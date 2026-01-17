السبت 17 يناير 2026
رد فعل الأهلي بعد إعلان المحكمة الدولية موعد حسم قضية لقب الدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد فعل النادي الأهلي بعد تحديد المحكمة الدولية الرياضية موعد حسم قضية لقب الدوري بين المارد الأحمر وبيراميدز بعد تقديم الأخير شكوى رسمية من أجل حسم هذا اللقب.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية: “المحكمة الدولية قررت تحديد يوم 5 من مارس المقبل لحسم مصير قضية لقب الدوري، وبالحديث مع مسؤولين داخل النادي الأهلي قالوا إنهم مطمئنين، وموقفهم سليم 100%، والرابطة أكدت أن قرارها سليم، ومفيش جلسات استماع، ومفيش أمور مستعجلة”.

وأضاف: “مسؤولو  نادي بيراميدز  متفائلين جدًّا، وبيقولوا أوراقنا سليمة، وموقفنا كذلك، ويوم 5 مارس هيصدر القرار النهائي الخاص ببطولة الدوري المصري”.


وكان نادي بيراميدز تقدم في نهاية الموسم الماضي، بدعوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية بعد رفض لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم شكوته بسحب لقب الدوري في الموسم الماضي من النادي الأهلي وتتويج الفريق السماوي به.

وأكد  بيراميدز في شكواه على عدم تطبيق خصم 3 نقاط من النادي لعدم خوضه لقاء ضد الزمالك في مارس الماضي، وهو ما يجعل رصيد بيراميدز أعلى ويمنحه اللقب رسميًّا على حساب المارد الأحمر.

الجريدة الرسمية