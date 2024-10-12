السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

انقضاء دعوى ضد إسلام بحيري بالتصالح في اتهامه بقضية شيك دون رصيد

إسلام البحيري, فيتو
إسلام البحيري, فيتو

قررت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، انقضاء محاكمة إسلام بحيري بالتصالح في اتهامه في قضية شيك دون رصيد في أكتوبر.

 

ونظرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد في أكتوبر، وتليها 3 جلسات أخرى متعاقبة، في 14 أكتوبر ثم 19 أكتوبر وأخيرًا 21 أكتوبر، وجميعها أحكام صادرة ضده.

4 أحكام غيابية بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

وكشف مصدر قضائي أن إسلام بحيري لديه 4 أحكام غيابية صادرة ضده بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بجنح أول أكتوبر، والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضًا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

محاكمة إسلام بحيري اسلام بحيري قضية شيك دون رصيد محكمة جنح أكتوبر

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