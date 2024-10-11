بلاغ للنائب العام ضد بيج ياسمين يتهمها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات غير لائقة

تقدم المحامي أشرف فرحات من خلال موقع النيابة العامة الإلكتروني، ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين عادل والمعروفة إعلاميًا بلقب "بيج ياسمين، يحمل رقم ٩٢٨٠٤ عرائض النائب العام، بسبب ما تتضمنه مقاطعها وصورها من إيحاءات وسلوكيات غير لائقة، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



من هي بيج ياسمين؟

والجدير بالذكر أن بيج ياسمين تعمل كابتن في أحد النوادي الرياضية، ذاع صيتها منذ سنتين، وتصدرت الترند بعد عدة لقاءات إعلامية.

وبيج ياسمين تبلغ قرابة الـ 32 عامًا واسمها الحقيقي ياسمين عادل وهي خريجة كلية التجارة عام 2012، وكانت محجبة بالأساس إلا أنها خلعت الحجاب وقصت شعرها واتجهت إلى العمل في مجال كمال الأجسام.

ورغم اتهامات البعض لها بتغيير ميولها بسبب مظهرها الذكوري التام، إلا أنها أوضحت في مرات عدة أن مجال كمال الأجسام هو شغفها الحقيقي، ولا يتعارض مع كونها أنثى، وربما ترتبط برجل ما في يوم من الأيام إن قدر النصيب ذلك.