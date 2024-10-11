السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد بيج ياسمين يتهمها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات غير لائقة

بلاغ للنائب العام
بلاغ للنائب العام ضد البيج ياسمين، فيتو

تقدم  المحامي أشرف فرحات من خلال موقع النيابة العامة الإلكتروني، ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين عادل والمعروفة إعلاميًا بلقب "بيج ياسمين، يحمل رقم  ٩٢٨٠٤ عرائض النائب العام، بسبب ما تتضمنه مقاطعها وصورها من إيحاءات وسلوكيات غير لائقة، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
 

من هي بيج ياسمين؟

والجدير بالذكر أن بيج ياسمين تعمل كابتن في أحد النوادي الرياضية، ذاع صيتها منذ سنتين، وتصدرت الترند بعد عدة لقاءات إعلامية.

 

وبيج ياسمين تبلغ قرابة الـ 32 عامًا واسمها الحقيقي ياسمين عادل وهي خريجة كلية التجارة عام 2012، وكانت محجبة بالأساس إلا أنها خلعت الحجاب وقصت شعرها واتجهت إلى العمل في مجال كمال الأجسام.

ورغم اتهامات البعض لها بتغيير ميولها بسبب مظهرها الذكوري التام، إلا أنها أوضحت في مرات عدة أن مجال كمال الأجسام هو شغفها الحقيقي، ولا يتعارض مع كونها أنثى، وربما ترتبط برجل ما في يوم من الأيام إن قدر النصيب ذلك.

سحلها وضربها وقص شعرها، الأمن يفحص فيديو اعتداء زوج على زوجته بالشارع في العجوزة

تعرف على دور الطب الشرعي في تعزيز الأمن وكشف الجرائم الجنائية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موقع النيابة العامة الالكتروني ياسمين عادل بيج ياسمين

مواد متعلقة

سحلها وضربها وقص شعرها، الأمن يفحص فيديو اعتداء زوج على زوجته بالشارع في العجوزة

تعرف على دور الطب الشرعي في تعزيز الأمن وكشف الجرائم الجنائية

محاسبة بدعوى طلاق: أجبرني على ترك عملي لأتسول مصاريفي منه وعندما واجهته ببخله كسر ذراعي

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمحطة الجيزة

القبض على سائق ميكروباص تسبب في إصابة اثنين بالعياط

مفاجآت صادمة في قضية مقتل الطفلة سجدة، خطف وزواج عرفي وتسول واغتصاب

بعد اتهامها بالنصب، هالة صدقى تحرر بلاغ تشهير وسب وقذف ضد مساعدتها

تفاصيل صادمة في واقعة مقتل الطفلة سجدة بالسلام.. خادمة استدرجتها إلى مسن لاغتصابها.. والمتهمان تخلصا من الجثة في منزل مهجور

الأكثر قراءة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

من اليمن إلى هرتسليا، عملية نوعية للحوثيين فى قلب إسرائيل (فيديو)

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

فرص نجاته ضعيفة، تفاصيل إصابة وفيق صفا القيادي البارز في حزب الله

منوعات

المزيد

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى لُجة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة النمل (فيديو)

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

المزيد
الجريدة الرسمية