مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم مروع بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط صباح اليوم السبت حادثا مروعا، أودى بحياة 3 أشخاص، بينما أصيب 10 آخرين.

التصادم وقع بين ملاكي مع سيارة ميكروباص على طريق بني غالب أسيوط، باتجاه الطريق الصحراوي، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بطريق بني غالب أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق بني غالب اسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.

مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم أسيوط

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة، واصطدام سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي نتيجة السرعة الزائدة باتجاه قرية بني غالب بمركز أسيوط؛ مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

نقل الجثث والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة

تم نقل الجثث والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بالمستشفى أسيوط الجامعي لحين استخراج التصريح بالدفن.. وَنقُل المصابون لتلقي العلاج خاصة أن معظمهم حالات خطيرة وجروح وكسور.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار رفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات تحت تصرف النيابة العامة.