إعلام أمريكي: إدارة ترامب تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة وصلاحياته تتخطى غزة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة الزعيم الأمريكي كبديل محتمل للأمم المتحدة، ويهدف المجلس إلى حل النزاعات خارج قطاع غزة.



وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلًا عن مصدر مطلع: "إدارة ترامب تعتبر 'مجلس السلام' بمنزلة 'بديل محتمل للأمم المتحدة'… نوع من الهيئة غير الرسمية الموازية لحل النزاعات خارج غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيُعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل المجلس غير واضحة حتى الآن.



وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في منتصف نوفمبر 2025 قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة للرئيس ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتشمل خطة الولايات المتحدة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، مع تفويض أمني لقوات استقرار دولية يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، بينما لم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوات.



وتستبعد خطة ترامب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لحركة حماس في إدارة القطاع مستقبلًا.

وكان البيت الأبيض أصدر ليل الجمعة، بيانًا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير.

وقال البيت الأبيض في بيانه:

هنأ الرئيس دونالد جيه ترامب، أول أمس (الخميس)، بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي خطوة حيوية إلى الأمام في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وهي خارطة طريق مكونة من 20 نقطة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار في المنطقة.

وستقاد اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) من قبل الدكتور علي شعث، وهو قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع، وسيشرف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتثبيت استقرار الحياة اليومية في غزة، مع وضع الأساس لحكم ذاتي مستدام على المدى الطويل. ويتمتع الدكتور شعث بخبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والمشاركة الدولية، ويحظى بتقدير واسع لقيادته التكنوقراطية والبراجماتية وفهمه للواقع المؤسسي في غزة.

يتماشى هذا الإنجاز تمامًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، الذي أيد خطة الرئيس ترامب الشاملة ورحب بإنشاء "مجلس السلام". وسيلعب مجلس السلام دورًا جوهريًّا في تحقيق جميع النقاط العشرين لخطة الرئيس، من خلال توفير الإشراف الإستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة مع انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية.

ولتفعيل رؤية مجلس السلام — تحت رئاسة الرئيس دونالد جيه ترامب — تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي، يتألف من قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والإستراتيجية الاقتصادية. والأعضاء المعينون هم:

الوزير ماركو روبيو

ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

السير توني بلير

مارك روان

أجاي بانجا

روبرت جابرييل

سيشرف كل عضو في المجلس التنفيذي على حقيبة محددة وضرورية لاستقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بناء قدرات الحوكمة، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وحشد رؤوس الأموال.

ودعمًا لهذا النموذج التشغيلي، عيَّن رئيس المجلس كلًا من أرييه لايتستون وجوش جروينباوم كمستشارين أقدمين لمجلس السلام، مكلفين بقيادة الإستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تكليف المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط.

وسيشغل سعادة نيكولاي ملادينوف، العضو في المجلس التنفيذي، منصب الممثل السامي لغزة. وبصفته هذه، سيعمل كحلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG). وسيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع ضمان التنسيق عبر الركائز المدنية والأمنية.

ولترسيخ الأمن والحفاظ على السلام وإيجاد بيئة دائمة خالية من الإرهاب، تم تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية (ISF)، حيث سيقود العمليات الأمنية، ويدعم نزع السلاح الشامل، ويمكّن من التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

ودعمًا لمكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، يجري إنشاء "مجلس غزة التنفيذي". وسيساعد هذا المجلس في دعم الحوكمة الفعالة وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز السلام والاستقرار والازدهار لشعب غزة. والأعضاء المعينون هم:

ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

الوزير هاكان فيدان

علي الثوادي

اللواء حسن رشاد

السير توني بلير

مارك روان

الوزيرة ريم الهاشمي

نيكولاي ملادينوف

ياكير ياباي

سيجريد كاج

تظل الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بدعم هذا الإطار الانتقالي، والعمل بشراكة وثيقة مع إسرائيل والدول العربية الرئيسية والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف الخطة الشاملة. ويدعو الرئيس جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية لضمان التنفيذ السريع والناجح للخطة الشاملة.

سيتم إعلان أعضاء إضافيين في المجلس التنفيذي ومجلس غزة التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة.

