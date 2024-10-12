السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

الجلسة بـ 1000 جنيه، إغلاق نادي صحي بالعجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

 أغلقت الأجهزة الأمنية نادي صحي بدائرة قسم شرطة العجوزة يستغله مجموعة من الخارجين عن القانون في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

 وكانت معلومات وردت للإدارة العامة للآداب أكدتها التحريات عن وجود ممارسات غير أخلاقية داخل أحد الأندية الصحية في العجوزة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على العاملين بالنادي الصحي ، وتبين أنهم يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال ممارسة وتسهيل الدعارة.

كما تم ضبط 4 سيدات و3 رجال وتحريز مبالغ مالية وبعض الملابس الخاصة بالأعمال المنافية للآداب.

واعترف المقبوض عليهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتقاضي الفتيات مبالغ مالية تصل الي 1000 جنيه في الجلسة الواحدة والتي تكون في صورة جلسة مساج وتتحول الي ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل الغرف المغلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض علي النيابة العامة.

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الاعمال المنافية بالاداب نادي صحي بالعجوزة

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