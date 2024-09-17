أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض طفيف بأسعار البيض بالسلاسل الغذائية.. أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض.. والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



انخفاض طفيف في أسعار البيض بالسلاسل الغذائية

شهدت أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجعت أسعار كرتونة البيض في بعض السلاسل الغذائية جنيهًا واحدًا، فيما استقر سعر البيض في المحال الأخرى.

«فيتو» تستعرض أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، في السطور الآتية:

بلغ سعر بيض بلدي عدد 10 بيضات نحو 95.25 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر الواحة عدد 6 بيضات نحو 64 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي من جيست فريش عدد 15 بيضة نحو 128.75 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر فاليو عدد 30 بيضة نحو 196 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي أبيض من جست فريش عدد 10 بيضات نحو 95.75 جنيه. تراوح سعر بيض أبيض عدد 18 بيضة من 147 إلى 148 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض سوبريم عدد 10 بيضات نحو 99.5 جنيه. بلغ سعر بيض أبيض فاليو عدد 30 بيضة نحو 193 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر فاليو عدد 18 بيضة نحو 149 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض أومليت عدد 20 بيضة نحو 177 جنيهًا.



بلغ سعر بيض أبيض من جست فريش عدد 30 بيضة نحو 202 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض بريميام كواليتي عدد 20 بيضة نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 10 بيضات نحو 99.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض بريميام كواليتي 30 بيضة نحو 247 جنيهًا.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 30 بيضة نحو 205.25 جنيه.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 18 بيضة نحو 150.5 جنيه.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 15 بيضة نحو 133.25 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض ماي تشويس 30 بيضة نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر ما تشويس 30 بيضة نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس 20 بيضة نحو 135 جنيهًا.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 115 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 137 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 135.75 جنيه. بلغ سعر بيض أبيض بشائر عدد 15 بيضة نحو 115 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض بشائر 18 بيضة نحو 135.75 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر بشائر 10 بيضات نحو 81 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس 10 بيضات نحو 78 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض بشائر 6 بيضات نحو 51 جنيهًا.

مبيعات السيارات الصينية بالسوق المصرية خلال شهر أغسطس

السيارات الصينية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي مبيعات السيارات الصينية المرخصة في السوق المصري، خلال شهر أغسطس الماضي، وكانت في الصادرة سيارات شيري.



مبيعات السيارات الصينية خلال شهرأغسطس بمصر

ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري علي السيارات مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال أغسطس الماضي كالتالي:



1- سيارات شيري 1801 سيارة.

2- سيارات MG بعدد 1437 سيارة.

3- سيارات BYD بعدد 972 سيارة.

4- سيارات جيلي 490 سيارة.

5- سيارات جيتور 334 سيارة.

6- سيارات بايك 128 سيارة.

7- سيارات شانجان 96 سيارة.

8- سيارات GAC بعدد 93 سيارة.



ترتيب السيارات الصينية بمصر في النصف الأول من 2024

وجاء ترتيب شركات السيارات الصينية بين يناير ويونيو 2024 كالتالي:

1-سيارات MG بعدد 4012 سيارة.

2- سيارات شيري 3865 سيارة.

3- سيارات جيتور 1776 سيارة.

4- سيارات جيلي 1302 سيارة.

5- سيارات بي واي دي بعدد 1295 سيارة.

6- سيارات شانجان 246 سيارة.

7- سيارات هافال 157 سيارة.



أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض في الأسواق

أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات ما بين 50 قرشًا و8 جنيهات؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

سجل سعر اللحم الكندوز كبير السن انخفاضًا بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 341.8 جنيه، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أما لحم كندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 389 جنيهًا في الأسواق.

أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق.

يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا قدره 8 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 380 جنيهًا في الأسواق. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور



أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 90 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 200 جنيه للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 260 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 770 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

البنك المركزي المصري يشارك في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"



يشارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تطلقها اليوم المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتقديم برامج وأنشطة وخدمات متنوعة للتيسير على المواطنين في كافة المحافظات.

وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: "البنك المركزي حريص على دعم جهود الدولة للتنمية في كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين".

وتشمل مجهودات البنك المركزي التي يشارك بها في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفي، ومنها مشروعات الصحة والتعليم كالاتي:

مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" بالتعاون مع وزارة الصحة و"صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير عدد 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الأخرى.

مبادرة "تطوير المستشفيات الجامعية" من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المباني الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومي للأورام.

إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومي لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.

مبادرة "صحتك امانة" بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدي.

المساهمة في مبادرة تطوير عدد 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.





البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.046 تريليون جنيه، لتخسر نحو 9 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30159 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13074 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء



سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا بالأسواق اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع سعر الكتكوت ما بين جنيه إلى 1.5 جنيه حسب النوع.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 37 إلى 43.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 و35.25 جنيه.

وبهذا الارتفاع يكون الكتكوت الأبيض سجل سعرًا جديدًا لم يصل له من قبل، إذ كان أعلى سعر وصل له منذ أزمة إعدام الكتاكيت هو 40 جنيهًا، وتعد إعدام الكتاكيت في أكتوبر 2022 أكبر الأزمات التي عصفت بالقطاع، وكانت بداية لارتفاع أسعار الدواجن والبيض والكتكوت.

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالأتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 9 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين من 17 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 21 إلى 22 جنيهًا.



وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 42 جنيهًا إلى 43 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت كب نحو 43.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 42 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.