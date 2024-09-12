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اقتصاد

ننشر أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض سعر لحم الضأن الصافي بنحو 8 جنيهات في الأسواق؛ فيما انخفض سعر لحوم ضاني بالعظام بنحو 6 جنيهات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

انخفاض في سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

فيما انخفض سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 410 جنيهات، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام

بينما ارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 394 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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تبدأ من 350 جنيها وتصل إلى 500، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" بالأسواق

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تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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