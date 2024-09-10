تصل لــ نصف مليار جنيه، حماية المنافسة تحدد عقوبة «سماسرة البيض»
قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: "توصلنا إلى عدد من الأدلة التي تشير إلى وجود 3 اتفاقيات بين 21 شخصا على رفع أسعار البيض بشكل يومي.
عقوبة سماسرة البيض
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن الحد الأقصى 12% من رقم الأعمال السنوي للمخالف أو محتكر البيض أو 500 مليون جنيه كحد أقصى.
دعوى جنائية ضد سماسرة البيض
وأشار إلى أنه تم تحريك دعوى جنائية منذ عام ونصف العام ضد سماسرة البيض.
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