بعد وصول سعر الكتكوت لـ 42 جنيهًا.. شعبة الثروة الداجنة: الارتفاعات سببها الممارسات الاحتكارية.. واتحاد المنتجين: لا يوجد احتكار وانفراجة قريبة للأزمة

أثار ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض ليصل إلى 42 جنيهًأ، حالة من الغضب والجدل بين منتجي الدواجن، الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاعات الكتكوت المستمرة؛ الذي يعد أساس صناعة الدواجن.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق، ومتى تنخفض أسعاره؟

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

المحتكرون يهددون منظومة الثروة الداجنة في مصر

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن منظومة الثروة الداجنة تواجه خلل جسيم يهدد حاضرها قبل مستقبلها، وهو وجود عدد من المحتكرين للقطاع يتحكمون في أسعار مدخلات الصناعة ومنتجاتها.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

قطاع الكتكوت يوجد به ممارسات احتكارية عديدة

وأوضح «السيد» لـ « فيتو» أن قطاع الكتكوت يوجد به ممارسات احتكارية عديدة، حيث يتحكم فيها مجموعة من كبار المنتجين، الذين يقومون بتحديد أسعار الكتاكيت، وحتى تحديد الكميات المنتجة من أجل طرحها في الأسواق، لإحداث نقص في المعروض للحفاظ على المعدلات السعرية مرتفعة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض خلل جسيم يهدد المنظومة

واستنكر «السيد» ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح من 36 إلى 42 جنيهًا في الأسواق، الأمر الذي يعد خلل جسيم جدًا يهدد منظومة الثروة الداجنة، وهي من المشكلات العضال، التي تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

المطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية لإنقاذ المنظومة

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ المنظومة، والحفاظ على الصناعة الوطنية، ومحاسبة من يتاجر في قوت الشعب، الذي من مسئولية الجميع توفير الغذاء له بأسعار عادلة دون مغالاة.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ فيتو

ارتفاع أسعار الكتكوت له مبررات

ومن جهته، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ إن ارتفاع أسعار الكتكوت له مبررات، منها حدوث فجوة كبيرة أدت إلى نقص إنتاج الكتاكيت.

ارتفاع سعر الكتكوت بسبب حدوث فجوة كبيرة في عدد القطعان

وأوضح «الزيني» لـ «فيتو» أن حدثت فجوة كبيرة أثرت على عدد القطعان في مصر، وبالتالي إنخفاض معدلات إنتاج الكتكوت ليرتفع إلى سعر 42 جنيهًا، مع زيادة طلبات الشراء وقلة المعروض منه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

إنفراجة قريبة في أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت تدريجيًا بدءً من أكتوبر

وأضاف «الزيني» أنه يوجد إنفراجة قريبة في أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت، إذ ستنخفض أسعار الكتكوت تدريجيًا خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك مع دخول قطعان جديدة، ومع زيادة الإنتاج سينخفض السعر.

الثروة الداجنة صناعة وطنية ليست خاضعة لاحتكار

وتابع «الزيني» أن الثروة الداجنة صناعة وطنية، ليست خاضعة لاحتكار، لأن تتعامل مع منتجات لها صلاحية وأخرى تباع طازجة، وحتى الكتكوت له منظومة عمل وفترة بيع، لا يمكن أن يقوم المنتج برفع السعر جزافيًا، فالسوق يحكمه العرض والطلب.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن والشركات، تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 36 إلى 42 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 32 و32.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع؛ في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت في بورصة الدواجن

البداية مع سعر الكتكوت في بورصة الدواجن، وهي كالأتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر كتكوت هجين من 17 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 21 إلى 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات فهي كالأتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 40 إلى 41 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 40 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 41 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.