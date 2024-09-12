الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

بعد وصول سعر الكتكوت لـ 42 جنيهًا.. شعبة الثروة الداجنة: الارتفاعات سببها الممارسات الاحتكارية.. واتحاد المنتجين: لا يوجد احتكار وانفراجة قريبة للأزمة

الكتكوت
الكتكوت

أثار ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض ليصل إلى 42 جنيهًأ، حالة من الغضب والجدل بين منتجي الدواجن، الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاعات الكتكوت المستمرة؛ الذي يعد أساس صناعة الدواجن.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق، ومتى تنخفض أسعاره؟

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

المحتكرون يهددون منظومة الثروة الداجنة في مصر

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن منظومة الثروة الداجنة تواجه خلل جسيم يهدد حاضرها قبل مستقبلها، وهو وجود عدد من المحتكرين للقطاع يتحكمون في أسعار مدخلات الصناعة ومنتجاتها.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

 قطاع الكتكوت يوجد به ممارسات احتكارية عديدة

وأوضح «السيد» لـ « فيتو» أن قطاع الكتكوت يوجد به ممارسات احتكارية عديدة، حيث يتحكم فيها مجموعة من كبار المنتجين، الذين يقومون بتحديد أسعار الكتاكيت، وحتى تحديد الكميات المنتجة من أجل طرحها في الأسواق، لإحداث نقص في المعروض للحفاظ على المعدلات السعرية مرتفعة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض خلل جسيم يهدد المنظومة

واستنكر «السيد» ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح من 36 إلى 42 جنيهًا في الأسواق، الأمر الذي يعد خلل جسيم جدًا يهدد منظومة الثروة الداجنة، وهي من المشكلات العضال، التي تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

المطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية لإنقاذ المنظومة

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ المنظومة، والحفاظ على الصناعة الوطنية، ومحاسبة من يتاجر في قوت الشعب، الذي من مسئولية الجميع توفير الغذاء له بأسعار عادلة دون مغالاة.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ فيتو

 ارتفاع أسعار الكتكوت له مبررات

ومن جهته، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ إن ارتفاع أسعار الكتكوت له مبررات، منها حدوث فجوة كبيرة أدت إلى نقص إنتاج الكتاكيت.

ارتفاع سعر الكتكوت بسبب حدوث فجوة كبيرة في عدد القطعان

وأوضح «الزيني» لـ «فيتو» أن حدثت فجوة كبيرة أثرت على عدد القطعان في مصر، وبالتالي إنخفاض معدلات إنتاج الكتكوت ليرتفع إلى سعر 42 جنيهًا، مع زيادة طلبات الشراء وقلة المعروض منه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

إنفراجة قريبة في أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت تدريجيًا بدءً من أكتوبر

وأضاف «الزيني» أنه يوجد إنفراجة قريبة في أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت، إذ ستنخفض أسعار الكتكوت تدريجيًا خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك مع دخول قطعان جديدة، ومع زيادة الإنتاج سينخفض السعر.

 الثروة الداجنة صناعة وطنية ليست خاضعة لاحتكار

وتابع «الزيني» أن الثروة الداجنة صناعة وطنية، ليست خاضعة لاحتكار، لأن تتعامل مع منتجات لها صلاحية وأخرى تباع طازجة، وحتى الكتكوت له منظومة عمل وفترة بيع، لا يمكن أن يقوم المنتج برفع السعر جزافيًا، فالسوق يحكمه العرض والطلب.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن والشركات، تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 36 إلى 42 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 32 و32.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع؛ في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر الكتكوت في بورصة الدواجن

البداية مع سعر الكتكوت في بورصة الدواجن، وهي كالأتي:

  1. تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9 إلى 10 جنيهات.
  4. تراوح سعر كتكوت هجين من 17 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 21 إلى 22 جنيهًا.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات فهي كالأتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 40 إلى 41 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 41 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 38 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.
txt

مع وصول سعر الكتكوت إلى 42 جنيهًا، شعبة الثروة الداجنة: المحتكرون يهددون المنظومة

txt

سعر الكتكوت الأبيض يتخطى 40 جنيهًا في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكتكوت الابيض ارتفاع سعر الكتكوت اسعار الكتاكيت اسعار الكتكوت أسعار الكتكوت الأبيض الثروة الداجنة بالغرفة التجارية الثروة الداجنة الكتاكيت سعر الكتكوت سعر الكتكوت الأبيض شعبة الثروة الداجنة شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية رئيس شعبة الثروة الداجنة

مواد متعلقة

أزمة في سوق الدواجن.. منتجون يطالبون بمنع استيراد الفراخ.. ومؤيدو الاستيراد يؤكدون أن ارتفاع الأسعار هو السبب.. ومطالب للحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع

الثروة الداجنة تصدم المصريين بشأن أسعار الفراخ بعد ارتفاع سعر الكتكوت بنسبة 50%

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم بالأسواق

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

تنسيق المرحلة الثالثة 2024، قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدور الثاني

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية