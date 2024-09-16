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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 9- 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا في الأسواق اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024؛ حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 78 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 88 جنيهًا إلى 89 جنيهًا.

 

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 155 جنيهًا للمستهلك.

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ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-9-2024 بالأسواق

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أسعار الدواجن اليوم السبت 14-9-2024 في محافظة الفيوم

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