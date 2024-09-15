الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

البنك المركزي يكشف إحصائيات القطاع المصرفي خلال أغسطس.. تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 499.26 مليار جنيه.. ووصول النقد المتداول MO لـ1.96 تريليون

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري، عن عدد من الإحصائيات وأرقام العمل الخاصة بالقطاع المصرفي خلال شهر أغسطس 2024، في ظل التعافي المستمر للوضع الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي

وأوضحت آخر البيانات والاحصائيات اليوم، عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 508.58 مليار ‏جنيه بنهاية يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن «المركزي» اليوم.‏

البنك المركزي المصري، فيتو

وكان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد تحوَّل إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، بعد عجز دام ‏لفترة طويلة، وما زال محققا فائضًا، إلا أن هذا الفائض تقلص خلال أغسطس الماضي.‏

حجم نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎

كما قال البنك المركزي المصري إن نقود الاحتياطي‎  تراجعت«MO» ‎إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.992 تريليون جنيه بنهاية ‏يوليو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري‎.‎‏ ‏

وتتكون نقود الاحتياطي ‎ «MO»‎، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، ‏وتستخدم نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة ‏المحلية.

انخفاض صافي الاقتراض الخارجي

وقبل أيام أعلن البنك انه انخفض صافي الاقتراض الخارجي بنحو ۲.۷ مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ليسجل نحو ٦,٧ مليار دولار، وذلك بحسب المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وجاء هذا الانخفاض محصلة لكل من: تحول قروض المؤسسات الدولية لتسجل صافي مسدد بلغ نحو ۳٫۲ مليار دولار مقابل صافي مستخدم نحو ۱٫۳ مليار دولار، وكذلك انخفاض تسهيلات المشترين والموردين متوسطة وطويلة الأجل لتسجل صافي مستخدم بلغ ٣٦٨,٠ مليون دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أعلن في وقت سابق انه لن يتم اخفاء اي معلومات تخص الارقام والاحصائيات للعمل في القطاع المصرفي وان البنك المركزي حريص على اعلان كل ذلك بشفافية تامة.

المركزي: تراجع النقد المتداول MO خارج خزائن البنك إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

البنك المركزي: تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب. 

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المؤسسات الدولية المركزي المصري بنك المركــزي المصـري صافي الأصول الأجنبية ودائع البنوك البنك المركزى الأصول الأجنبية البنوك بالعملة المحلية البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

المركزي: تراجع النقد المتداول MO خارج خزائن البنك إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

البنك المركزي: تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ads

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية