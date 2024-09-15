البنك المركزي يكشف إحصائيات القطاع المصرفي خلال أغسطس.. تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 499.26 مليار جنيه.. ووصول النقد المتداول MO لـ1.96 تريليون

كشف البنك المركزي المصري، عن عدد من الإحصائيات وأرقام العمل الخاصة بالقطاع المصرفي خلال شهر أغسطس 2024، في ظل التعافي المستمر للوضع الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي

وأوضحت آخر البيانات والاحصائيات اليوم، عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 508.58 مليار ‏جنيه بنهاية يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن «المركزي» اليوم.‏

البنك المركزي المصري، فيتو

وكان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد تحوَّل إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، بعد عجز دام ‏لفترة طويلة، وما زال محققا فائضًا، إلا أن هذا الفائض تقلص خلال أغسطس الماضي.‏

حجم نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎

كما قال البنك المركزي المصري إن نقود الاحتياطي‎ تراجعت«MO» ‎إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.992 تريليون جنيه بنهاية ‏يوليو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري‎.‎‏ ‏

وتتكون نقود الاحتياطي ‎ «MO»‎، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، ‏وتستخدم نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة ‏المحلية.

انخفاض صافي الاقتراض الخارجي

وقبل أيام أعلن البنك انه انخفض صافي الاقتراض الخارجي بنحو ۲.۷ مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ليسجل نحو ٦,٧ مليار دولار، وذلك بحسب المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وجاء هذا الانخفاض محصلة لكل من: تحول قروض المؤسسات الدولية لتسجل صافي مسدد بلغ نحو ۳٫۲ مليار دولار مقابل صافي مستخدم نحو ۱٫۳ مليار دولار، وكذلك انخفاض تسهيلات المشترين والموردين متوسطة وطويلة الأجل لتسجل صافي مستخدم بلغ ٣٦٨,٠ مليون دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أعلن في وقت سابق انه لن يتم اخفاء اي معلومات تخص الارقام والاحصائيات للعمل في القطاع المصرفي وان البنك المركزي حريص على اعلان كل ذلك بشفافية تامة.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير.