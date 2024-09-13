فرج قريب، اتحاد منتجي الدواجن يزف بشرى سارة بشأن أسعار الكتكوت الأبيض

سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية، إذ ارتفع سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح من 36 إلى 42 جنيهًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين منتجي الدواجن الذين يرون أن ارتفاع أسعار الكتكوت ليس له مبرر.

فما هي أسباب ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق، ومتى تنخفض أسعاره؟

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الكتكوت له مبررات

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ إن ارتفاع أسعار الكتكوت له مبررات، منها حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج وما يحتاجه السوق، مما أدى إلى نقص إنتاج الكتاكيت.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ فيتو

ارتفاع سعر الكتكوت بسبب حدوث فجوة كبيرة في عدد القطعان

وأوضح «الزيني» لـ «فيتو» أن حدثت فجوة كبيرة أثرت على عدد القطعان في مصر، وعليه انخفضت معدلات إنتاج الكتكوت، الأمر الذي تسبب في ارتفاعه إلى سعر 42 جنيهًا، مع زيادة طلبات الشراء وقلة المعروض منه.

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق، فيتو

انفراجة قريبة في أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت تدريجيًا بدءًا من أكتوبر

وأضاف «الزيني» أن المنتجين في قطاع الكتكوت حاولوا حل الأزمة، إذ يوجد انفراجة قريبة في أزمة ارتفاع أسعار الكتكوت، إذ ستنخفض أسعار الكتكوت تدريجيًّا خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك مع دخول قطعان جديدة، ومع زيادة الإنتاج سينخفض السعر.

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق، فيتو

الثروة الداجنة صناعة وطنية ليست قابلة لاحتكار

وردًا على أقوال بعض منتجي الدواجن أنا ارتفاع أسعار الكتكوت يرجع إلى الممارسات الاحتكارية في القطاع، قال «الزيني» إن منظومة الثروة الداجنة صناعة وطنية، ليست قابلة للممارسات الاحتكارية، لأنها تتعامل مع منتجات لها صلاحية وأخرى تباع طازجة، وحتى الكتكوت له منظومة عمل وفترة بيع، لا يمكن أن يقوم المنتج برفع السعر جزافيًا، فالسوق يحكمه العرض والطلب.