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اقتصاد

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار البيض اليوم،
أسعار البيض اليوم، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجل سعر البيض اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم ومحال النصف جملة لبيع البيض.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح سعر البيض الأبيض ما بين 160 جنيهًا و162 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأبيض في محلات النصف جملة

 فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 161 إلى 165 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أما سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ فتراوح ما بين 160 جنيهًا إلى 164 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر في محلات النصف جملة

بينما تراوحت  أسعار البيض الأحمر من 162 جنيهًا إلى 166 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.   

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

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أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 11-9-2024 في الأسواق

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تصل لــ نصف مليار جنيه، حماية المنافسة تحدد عقوبة «سماسرة البيض»

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