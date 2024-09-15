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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الأحد، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 78 إلى 82 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر البلطي متوسط الحجم من 74 إلى 76 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 200 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 440 جنيهًا.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 440 جنيهًا.
  • تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

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أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

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